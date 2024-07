Riner i Perek upalili olimpijski plamen

Podgorica, (MINA) – Legendarni džudista Tedi Riner i atletičarka Mari Žoze Perek upalili su olimpijski plamen i ozvaničili početak Olimpijskih igara u Parizu.

Igre je svečano otvorio predsjednik Francuske Emanuel Makron.

Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteteta, Tomas Bah, kazao je da su dio događaja koji ujedinjuje svijet.

“Zato večeras, sa srcem punim emocija, pozivam cijeli svijet, proslavimo ovu radost sporta, zajedno sa svim sportistima. Imamo vjeru u budućnost. Neka dugo žive Olimpijske igre”, kazao je Bah.

Predsjednik Organizacionog komiteta Pariz 2024, Toni Estange, kazao je da je njihova ambicija bila da Igre učine jačim.

“Igre su nam pomogle da, kada se teško slažemo oko stvari, ipak možemo da se okupimo oko jedinstvene ideje”, kazao je Estange.

Crnogorsku zastavu na defileu nosili su teniserka Danka Kovinić i jedriličar Milivoj Dukić.

Crnu Goru će na Olimpijskim igrama predstavljati 19 sportista, koji će se nadmetati u šest sportova, jednom ekipnom i pet pojedinačnih.

Svečani defile prvi put održane je van stadiona, u jedinstvenom ambijentu, na rijeci Seni.

Igre u Parizu trajaće do 11. avgusta.

Za medalje u 32 sporta boriće se 10.714 sportista.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS