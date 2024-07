Spajić: Olimpijski duh će narednih dana ujediniti svijet

Podgorica, (MINA) – Olimpijski duh će u Parizu narednih dana ujediniti svijet, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je podsjetio da su zbog sporta kroz istoriju stajali i ratovi.

“Imao sam čast da ovim povodom prisustvujem prijemu koji je u Jelisejskoj palati uoči početka OIimpijskih igara upriličio predsjednik Francuske Emanuel Makron. Navijamo za naše sjajne sportiste i željno iščekujemo nove pobjede i uspjehe Crne Gore”, napisao je Spajić na mreži X.

