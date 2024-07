Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, kao jedan od značajnih koraka ka ispunjavanju obaveza iz poglavlja 27 na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), uspostavljen sistem za praćenje otpada i registar ispuštanja i prenosa zagađivača, saopšteno je iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Ti mehanizmi, kako se navodi, omogućavaju bolju kontrolu i upravljanje ekološkim pitanjima, što je od suštinskog značaja za evropske integracije.

Dodaje se da je Agencija igrala glavnu ulogu u sprovođenju tih inicijativa.

“Kroz intenzivnu obuku i predan rad sa kolegama iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Eko fonda, uspjeli smo da uspostavimo 3R informacioni sistem i registar emisija i prenosa zagađivača, koji će uskoro biti dostupni javnosti”, kaže se u saopštenju.

Pojašnjava se da je register -Record–Report/3R sistem alat razvijen u okviru projekta Svjetske banke pod nazivom „Industrijski otpad i čišćenje“, sa ciljem digitalizacije i automatizacije procesa izdavanja dozvola i saglasnosti za upravljanje otpadom, kao i kreiranja katastra zagađivača životne sredine.

“3R informacioni sistem ima za svrhu automatizaciju aktivnosti i postupaka u vezi sa upravljanjem registrima, dokumentima i izvještavanjem o proizvodnji i rukovanju otpadom”, navodi se u saopštenju.

To, kako se dodaje, uključuje sve učesnike u lancu upravljanja otpadom – od proizvođača i sakupljača, preko obrađivača, do nadležnih organa lokalnih samouprava.

Navodi se da je sistem osmišljen da prati važeće zakonske propise i omogućava efikasno vođenje registara, evidencija i izvještaja vezanih za otpad i katastar zagađivača životne sredine.

Iz Agencije su rekli da je kroz „Projekat za poboljšanje registra ispuštanja i prenosa zagađivača u zemljama zapadnog Balkana i Moldaviji“, za koji je Ministarstvo zaštite prirode i životne sredine Njemačke obezbijedilo grant, definisan i registar zagađivača sa bazom podataka o emisijama zagađivača.

Kako se dodaje, registar omogućava efikasan pristup informacijama o životnoj sredini javnosti.

“Projekat uključuje razvoj IT alata za adekvatno čuvanje i statističku obradu podataka, online podnošenje prijava za upis u registar, kao i uspostavljanje sigurne veze sa EU bazama podataka”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će testna verzija biti puštena u narednih nekoliko dana, a funkcionisanje sistema je na prezentaciji u četvrtak predstavljeno službenicima koji su ranije prošli obuke.

“Ovo je samo početak, ali već sada predstavlja ogroman iskorak za Crnu Goru. Kroz posvećen rad i međunarodnu saradnju, ovi napori su od presudne važnosti za budući ekološki i ekonomski razvoj zemlje, približavajući nas evropskoj zajednici”, poručili su iz Agencije.

