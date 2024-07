Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Gusinje ima ogroman potencijal za razvoj turizma, rekao je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku, Nik Đeljošaj.

On je danas sa ministrom javne uprave, Marašom Dukajem boravio u radnoj posjeti Opštini Gusinje.

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) rekli su da je u razgovoru sa predsjednikom Opštine Sanelom Balićem, Đeljošaj naglasio značaj koji Gusinje ima za Crnu Goru, kao i ogroman potencijal za razvoj turizma.

Đeljošaj je kazao da je unapređenje saobraćajne infrastrukture važan podstrek valorizaciji turističkih potencijala i poboljšanju kvaliteta života svih stanovnika ovog kraja.

Dukaj je, kako se navodi, kazao da će MJU dati punu podršku, kako bi se obezbijedilo efikasno pružanje usluga građanima u cilju stvaranja jedne efikasne i ekonomične javne uprave.

On je rekao da MJU aktivno radi na cjelokupnoj reformi sistema lokalne samouprave.

“Pripremamo novi Zakona o lokalnoj samoupravi koji je usmjeren na decentralizaciju i koji u potpunosti obezbjeđuje efikasnije funkcionisanje sistema lokalne samouprave”, dodao je Dukaj.

On je kazao da je osim decentralizacije, fokus na unapređenju međuopštinske saradnje i procesa evropskih integracija, što je posebno važno za opštinu Gusinju.

„Slobodno mogu reći da pred nama slijedi period suštinske reforme sistema lokalne samouprave i Opština Gusinje, kao i svaka jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, imaće punu podršku Ministarstva na svom razvojnom putu“, rekao je Dukaj.

Balić je upoznao sagovornike sa aktuelnim razvojnim projektima i planovima opštine, kao što je put za Vusanje i Grebaje, i put Gusinje – Plav preko Kruševa.

On je kazao da je posjeta Đeljošaja i Dukaja značajna za opštinu Gusinje zbog razmjene iskustava i preporuka koje treba sprovoditi na lokalnom nivou.

Balić je, kako se dodaje, istakao uvjerenje da će i u narednom periodu MJU biti pouzdan i odgovoran partner u pogledu daljeg unapređenje rada lokalne samouprave i efikasnog servisa građana.

Iz MJU su naveli da se tokom sastanka razgovaralo o brojnim temama koje se tiču funkcionisanja opštine, o aktuelnim projektima, budućim planovim sa fokusom na efikasnije pružanja usluga građanima i potencijalnoj saradnji.

“I istaknuto je da se intenzivnijom međuopštinskom saradnjom može doprinijeti izgradnji kadrovskih kapaciteta, ali i realizaciji značajnih projekata u oblasti poljoprivrede, turizma i životne sredine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Đeljošaj i Dukaj prisustvovali danas i svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom Dana opštine Plav.

