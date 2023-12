Petar Tešanović najbolji vaterpolista

Podgorica, (MINA) – Petar Tešanović najbolji je vaterpolista Crne Gore u 2023. godini, u tradicionalnom izboru Vaterpolo plivačkog saveza.

Tešanović je sa 25 godina kapiten reprezentacije, sa 80 mečeva u nacionalnom timu.

Nastupao je na svjetskim i evropskim prvenstvima, bio učesnik Olimpijskih igara u Tokiju.

U godini na izmaku, pored igara za Crnu Goru na šampionatu svijeta u Fukuoki, sa svojim klubom Brešom je osvojio drugo mjesto u italijanskom prvenstvu i učestvovao na završnom turniru Lige šampiona.

Najabolji mladi vaterpolista je Marko Pejović.

Član je U 15 reprezentacije, koja je osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Podgorici.

Pored srebra mladih ajkula, Marko Pejović je dobio i individualno priznanje – proglašen je za najboljeg golmana turnira.

On je u ovoj godini bio i najbolji golman turnira Olimpijskih nada u Dubrovniku u svojoj kategoriji.

Najbolja plivačica je Jovana Kuljača, koja je u godini na izmaku nastupala na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Fukuoki.

Predstavljala je Crnu Goru i na Igrama malih zemalja, koje su održane na Malti.

Nedavno je na prvenstvu Crne Gore osvojila titulu apsolutne pobjednice, sa 12 medalja – šest zlatnih, četiri srebrne i dvije bronzane.

Najbolji plivač je Miloš Milenković, koji se na juniorskom Svjetskom prvenstvu plasirao među 16 najboljih na planeti.

Postao je prvi plivač iz Crne Gore koji je stigao do polufinala nekog velikog takmičenja.

Plivao je u disciplini 50 metara delfin.

Na šampionatu svijeta oborio je i juniorske i seniorske crnogorske rekorde na 50 i 100 metara delfin.

Predsjednik Đuro Marić, na svečanosti proglašenja najboljih, kazao je da ga što su u svi segmentima onoga što rade svake godine za korak bliži ciljevima.

“Nadam se da će napredak u sljedećim godinama biti veći”, kazao je Marić.

On je naglasio da su u 2023. godini ostali bez dvojice istaknutih članova, Petra Porobića i Dejana Adžića.

