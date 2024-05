Radoviću trofej u crnogorskom finalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobjednik je međunarodnog parastonoteniskog turnira Montenegro 2024 u Podgorici.

On je danas u finalnom meču kategorije S10 pobijedio Luku Bakića 3:0, po setovima 11:6, 11:8 i 11:3.

To je Radoviću drugi trofej sa podgoričkog turnira, nakon što je bio najbolji i prošle godine.

Radović je ranije danas u polufinalnom meču eliminisao Čileanca Manuela Felipea Ečavegurina 3:2

(11:4, 11:9, 9:11, 5:11 i 11:2).

Nastup među četiri najbolja izborio je kao prvoplasirani u grupi pobjedama protiv Brazilca Viktora Santoša 3:0 (11:4, 11:3 i 11:3) i Britanca Kupera Flinta 3:0 (11:7, 11:5 i 11:6).

“Nikad nije lako osvojiti turnir, iako je možda bio slabiji nego što smo navikli. Bila su tri igrača iz prvih deset i Ečavegurin, koji je 11. na Svjetskoj rang listi. Trebalo je pobijediti sve rivale, a koliko je teško vidjelo se u polufinalu koje sam dobio nakon pet setova. Vodio sam 2:0 i 4:0 u trećem setu”, kazao je Radović agenciji MINA.

Bakić, koji je prije dvije godine osvojio trofej, do finala došao je bez izgubljenog seta.

U grupi bio je bolji od Rusa Alekseja Slaščilina 3:0 (11:3, 13:11 i 11:4) i Ečavegurina 3:0 (11:9, 11:7 i 11:2), dok je u polufinalu bio ubjedljiv protiv Španca Marlona Lopeza 3:0 (11:6, 11:1 i 11:7).

“Zadovoljan sam svojim nastupom, opravdali smo očekivanja plasmanom u finale kao prvi i drugi nosioci. Odličan turnir, sa nekoliko vrhunskih igrača, kao i nekoliko novih koji su se prvi put pojavili, a odligrali odlično”, rekao je Bakić.

Sa bronzanim odličjem nastupsu završili Španac Lopez i Čileanac Ečavegurin.

Ostali crnogorski predstavnici Miloš Mudreša (10), Ambroz Nikač (3), Đuro Krivokapić (6), Pjetro Paljušević (7), Slobodan Mihailović (7), Dejan Tmušić (7), Uroš Gugolj (8), Nikola Kaluđerović (8), Igor Mijović (9), Samra Kojić (5) i Milijana Ćirković (6-7) nastup na turniru završili su u grupi.

Turnir će biti nastavljen sjutra mečevima u dublu i miks dublu.

Radović i Bakić naredne sedmice nastupiće na najvećem parastonoteniskom turniru u slovenačkom Laškom, na kojem su prošle godine igrali finale.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS