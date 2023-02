Novi GKU otežaće isplate zarada u manje razvijenim opštinama

Podgorica, (MINA) – Početkom primjene novog Granskog kolektivnog ugovora u manje razvijenim opštinama doći će do dodatnih teškoća sa isplatama zarada zaposlenima, kazali su predstavnici Zajednice opština (UOM) na sastanku sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović.

Iz Skupštine je saopšteno da se Đurović sastala sa delegacijom UOM, koju su činili Anela Čekić, Željko Ćulafić, Nihad Canović, Damjan Ćulafić, Mišela Manojlović i Darka Ognjanović.

Navodi se da su predstavnici UOM upoznali Đurović sa problemima u funkcionisanju sa kojima se suočavaju lokalne samouprave, naročito one na sjeveru, od kojih je najozbiljnije pitanje ostvarivanja budžetskih prihoda, finansiranja njihovog redovnog rada i isplata zarada zaposlenima.

Kako je saopšteno, oni su ukazali na posebno negativne posljedice po njihove opštine koje su otpočele sa sprovođenjem programa Evropa sad.

“Ukazano je da će početkom primjene novog Granskog kolektivnog ugovora u manje razvijenim opštinama doći do dodatnih teškoća u vezi sa isplatama zarada zaposlenima”, kaže se u saopštenju.

Predstavnici UOM istakli su dosadašnju dobru i uzajamno korisnu saradnju između Zajednice i Skupštine Crne Gore.

Oni su, kako je saopšteno, potencirali potrebu njenog daljeg produbljivanja i unapređenja kako bi se poboljšao kvalitet rješenja zakonskih akata koji se odnose na lokalne samouprave.

Đurović je rekla da je spremna da izađe u susret lokalnim samoupravama u domenu saradnje o pitanjima iz nadležnosti Skupštine Crne Gore.

Ona je istakla da predstavnici UOM mogu da učestvuju u radu skupštinskih odbora i iznesu mišljenja o temama koje ih se direktno tiču, saglasno Sporazumu o saradnji između Skupštine Crne Gore i Zajednice iz 2016. godine.

“Dogovoreno je da se napravi analiza efekata tog sporazuma i razmotri u saradnji sa šefovima klubova poslanika i predsjednicima skupštinskih odbora, kao i da se sagledaju mogućnosti za njegovo poboljšanje”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS