Bez pobjednika u Minhenu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bajerna i madridskog Reala igrali su večeras u Minhenu neriješeno 2:2, u prvom meču polufinala Lige evropskih šampiona.

Real je poveo golom Vinisijusa u 24. minutu.

Izjednačio je Liroj Sane u 54, dok je samo tri minuta kasnije Heri Kejn donio preokret iz jedanaesterca.

Konačan rezultat postavio je Vinisijus, koji je u 83. minutu realizovao jedanaesterac.

U drugom polufinalu rivali će sjutra u Dortmundu biti Borusija i Pari Sen Žermen.

Revanš utakmice na programu su 7. i 8. maja.

