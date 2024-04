Elektroprivreda zadržala čelnu poziciju

Podgorica, (MINA) – Šahisti Elektroprivrede pobijedili su zvaničnog šampiona, ekipu Crnogorca sa Cetinja 3,5:2,5 i nakon petog kola zadržali čelnu poziciju na tabeli Premijer lige.

Elektroprivreda je upisala petu pobjedu i zadržala maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Pobjede su upisali Stefan Mijović protiv Peka Đurovića i Mihajl Brjakin protiv Andreja Skvorcova, dok je u cetinjskom timu slavio Savo Vujović, koji je savladao Božidara Kisića.

Herceg Novi je najbliži Elektroprivredi i ima dva boda zaostatka nakon pet kola.

U drugom derbiju kola savladali su Budućnost, a potpise na pobjedu stavili su velemajstor Dragiša Blagojević i Artem Smirnov.

Komplikuje se i borba za opstanak, obzirom da su prve pobjede upisali Nikšić i Rudar.

Niksićane su do pobjede vodili Srđan Benderać, Vladimir Perović i Mitar Đukanović, dok su Pljevljacima pobjedu donijeli Dušan Rajković, Vidak Jakić i Milenko Lončar.

Mimoza je u petom duelu petog kola minimalno savladala Prosvjetu.

Elektroprivreda je na korak od titule i u Ženskoj ligi.

Reprezentativke Aleksandra Milović i Alena Skvorcova, stavile su pečat na pobjedu i sjutra će im u posljednjem kolu protiv Univrziteta Crne Gore biti dovoljan remi za odbranu pobjedničkog pehara.

Dama je upisala petu pobjedu u Prvoj ligi, a kiks Dijagonala je iskoristila Zora koja je došla na drugo mjesto.

U pionirskoj ligi jedino je Budućnost maksimalna i ima četiri pobjede u isto toliko kola, dok po tri boda manje imaju ekipe Elektroprivrede i Rumije.

Sjutra je na programu šesto kolo Premijer i Prve lige, dok dame igraju poslednje pet kolo.

Organizator šampionata je Šahovski savez, a pokrovitelji Ministarstvo sporta i mladih i Opstina Herceg Novi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS