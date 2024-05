Mladi vaterpolisti dobili rivale na SP u Argentini

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 18 godina, na Svjetskom prvenstvu u Argentini igraće u A grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Srbijom i Mađarskom, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat je na programu od 2. do 8. jula.

U grupi B igraće Grčka, Italija, Španija i Hrvatska, grupu C čine Kina, Kanada i Iran, dok su rivali u grupi D Brazil, Argentina i Urugvaj.

U grupi E igraće Japan, Novi Zeland i Kolumbija, a u grupi F Australija, Južna Afrika i Kazahstan.

Direktan plasman u četvrtfinale izboriće po dvije najbolje ekipe iz grupa A i B.

Trećeplasirani i četvrtoplasirani timovi iz A i B grupa igraće u osmini finala sa pobjednicima grupa C, D, E i F.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS