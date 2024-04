Poraz Budućnost Volija u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Beogradu od Partizana 78:67, u prvoj utakmici polufinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

U ne toliko kvalitetnom meču, Partizan je opravdao očekivanja, iako nije odigrao na svom nivou.

Budućnost nije blistala u Beogradskoj areni, mnogo tehničkih grešaka i promašenih otvorenih šuteva, koštali su ih povoljnijeg rezultata i iznenađenja.

Domaćin je već u prvoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost, koja je u trećem dijelu iznosila i 18 poena (50:32).

Budućnost je u finišu tog dijela smanjila zaostatak na dvocifren (56:47), ali je Džejms Nanili, trojkom uz zvuk sirene, prednost uoči posljednjih deset minuta vratio na 12 poena.

Finiš meča donio je uzbuđenje, Budućnost je nakon trojke Jogija Ferela smanjila na 69:65, ali nije imala koncentracije da ugrozi trijumf domaćina.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Zek Ledej sa 15, dok je Frenk Kaminski ubacio 13 poena.

U ekipi Podgorici dvocifreni su bili Joan Makundu sa 14, Joan Makundu je ubacio 13, a poen manje Kenan Kamenjaš.

U polufinalu igra se na dvije pobjede. Druga utakmica biće odigrana 7. maja u Podgorici, a eventualna majstorica tri dana kasnije u Beogradu.

U drugom polufinalu rivali će 3, 7. i eventualno 10. maja, biti Crvena zvezda i Mega.

