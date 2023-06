Milatović: Slovenija nastavlja da snažno podržava Crnu Goru na EU putu

Podgorica, (MINA) – Slovenija nastavlja da bude snažna podrška Crnoj Gori na njenom putu ka Evropskoj uniji, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, na Tviteru /Twitter/ kazao da je, obraćajući se na prijemu povodom Dana državnosti i Dana Vojske Slovenije, istakao da odnose dvije države karakteriše iskreno prijateljstvo, istorijska i kulturna bliskost.

“Kao posvećeni i pouzdani saveznici svakodnevno jačamo saradnju u brojnim oblastima, dok Slovenija nastavlja da bude snažna podrška Crnoj Gori na njenom evropskom putu”, rekao je Milatović.

