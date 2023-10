Živković: Mandić i Knežević da pokažu evropsku orijentaciju i odgode popis

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković pozvao je lidera Nove srpske demokratije Andriju Mandića i predsjednika Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića da pokažu evropsku orijentaciju i odgode popis u skladu sa stavom Evropskog parlamenta.

Knežević je ranije rekao da DNP nema nikakav problem da opozicija bude uključena u kontrolu predstojećeg popisa stanovništva i pozvao je opozicione predstavnike da uđu u popisne komisije.

„S obzirom na to da Knežević poziva DPS na kontrolu procesa, jer vjerujemo i sam uočava nepovjerenje mnogobrojnih političkih i društvenih organizacija, najsvrsishodnije bi bilo da on kao predstavnik nove većine zatraži odlaganje popisa od vlade, koja će zavisiti od podrške njegovog političkog subjekta“, naveo je Živković u reagovanju.

On je rekao da bi tada taj poziv za učešće u kontroli procesa razumjeli kao izraz dobre volje da se uspostavi povjerenje kroz dogovor.

„Pošto vlada zavisi od podrške koalicije Za budućnost Crne Gore, a Knežević je dio te većine, najbolji doprinos će dati pozivom vladi da popis odloži za par mjeseci dok se ne dogovore mehanizmi kontrole“, kazao je Živković.

On je dodao da ne vjeruje da je Knežević neupućen da je kontrolu sada nemoguće izvršiti, jer su već izabrane popisne komisije, kao i popisivači i instruktori, „uglavnom aktivisti i funkcioneri njegovog političkog subjekta“.

„Ukoliko se Knežević prisjeti pripreme popisa kada je on bio opozicija 2011. godine, za razliku od sadašnjeg postupanje Monstata i Vlade, tad je bilo sluha za zahtjeve opozicije“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da su tada postojali svi mehanizmi kontrole i da je tadašnja opozicija bila veoma zadovoljna stepenom transparentnosti i inkluzivnosti cijelog procesa.

“Ovo je idealna prilika da Mandić i Knežević pokažu svoju novu “evropsku” orijentaciju i odgode popis u skladu sa stavom EP”, rekao je Živković.

Kako je naveo, pošto je sada Mandić glavni činilac vlasti, bilo bi očekivano da pozove na odlaganje popisa, s obzirom na to da opozicija nema mogućnost kontrole procesa niti supervizija procesa može biti retroaktivno uspostavljena, pošto je cio postupak izbora komisija, instruktora, popisivača završen.

On je rekao da su, ipak, takva očekivanja nerealna.

„Pošto znamo sa kojim ciljem se popis sprovodi i kako je sve urađeno da bi se sprovelo njegovo lažiranje, u kojem učestvuju aktivisti stranaka Mandića i Kneževića, kao i članovi ekstremističkih organizacija koji treba da nam zakucaju na vrata, ali sada preobučeni u popisivače“, navodi se u reagovanju Živkovića.

