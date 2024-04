Odobrena Trikafta za pacijente mlađe od šest godina

Podgorica, (MINA) – Komisija Ministarstva zdravlja odobrila je primjenu lijeka Kafrio i Kalydeco (Trikafta), koji se koristi u terapiji cistične fibroze, za šest pacijenata mlađih od šest godina, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da su se, kako je Evropska agencija za ljekove odobrila primjenu tog lijeka za pacijente mlađe od šest godina krajem prošle godine, stekli uslovi za upućivanje najmlađih pacijenata iz Crne Gore na beogradski Institut za majku i dijete na procjenu bolesti.

Nakon toga je, kako se dodaje, komisija odobrila primjenu lijeka.

“Lijek će biti dostupan pacijentima u apotekama Montefarma kada se sprovede zakonska procedura nabavke, što se očekuje u narednih mjesec”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su podsjetili da su tokom prošle godine godine odobrili primjenu lijeka Trikafta za 30 pacijenta starijih od šest godina koji su kandidati za tu vrstu terapiju.

“U tu svrhu je izdvojeno oko 6,1 milion EUR iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje, dok će za liječenje novih pacijenata na godišnjem nivou biti potrebno dodatnih 1,5 miliona EUR”, rekli su iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora su poručili da će nastaviti da odgovornom zdravstvenom politikom vode računa o dostupnosti zdravstvene zaštite kroz praćenje savremenih trendova i uvođenje savremene terapije za pacijente u skladu sa medicinskim indikacijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS