Porazi mlade vaterpolo reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 16 godina, upisali su dva poraza prvog takmičarskog dana Uskršnjeg turnira u Budvi.

Crnogorski vaterpolisti na startu turnira izgubili su od Španije 16:12, dok su u drugom kolu, nakon slabijeg izvođenja peteraca, poraženi od Srbije 15:14.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 9:9.

Crna Gora će i sjutra odigrati dva meča. U 12 sati i 30 minuta sastaće se sa Holandijom, dok je za 19 sati i 30 minuta zakazan duel sa Hrvatskom.

U subotu rival crnogorskim vaterpolistima biće Italija.

Crnogorskoj selekciji turnir u Budvi odlična je priprema za Svjetsko prvenstvo, koje će od 18. do 24. jula biti odigrano na Malti.

