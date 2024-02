Zbog navođenja na ovjeravanje neistinitog sadržaja odgovaraće dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Cetinje uhapsili su B.M. (31), a protiv S.R. (52) su podnijeli krivičnu prijavu, zbog navođenja na ovjeravanje neistinitog sadržaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je B.M. 13. januara obavijestio cetinjsku policiju da je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi na lokalnom putu Carev laz – Rijeka Crnojevića, u kojoj je sudjelovao i S.R. iz Podgorice.

„Nakon preduzetih operativnih i drugih mjera i radnji, policijski službenici su došli do saznanja da se ova saobraćajna nezgoda nije dogodila u vrijeme i na mjestu koje je B.M. naveo u prijavi“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je B.M. tako doveo u zabludu službenike OB Cetinje koji su sačinili zapisnik koji su trebali ovjeriti službenim pečatom.

Kako su kazali, sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju.

„Tužilac se izjasnio da se u njihovim radnjama stiču elementi krivičnog djela navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, pa je B.M. uhapšen, dok je protiv S.R. podnijeta krivična prijava u redovnom postupku“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS