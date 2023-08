ZBCG: Milatović da se odredi prema pokušaju prekrajanja izborne volje

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) pozvala je predsjednika države i jednog od lidera Pokreta Evropa sad Jakova Milatovića da se javno odredi prema, kako su saopštili, sve izvjesnijem pokušaju prekrajanja izborne volje vraćanjem Demokratske partije socijalista na vlast preko njenih trodecenijskih partnera.

Iz te koalicije su ocijenili da je mandatar Milojko Spajić sve vrijeme vodio lažne pregovore sa njima, a posebno onda kada su razgovori nastavljeni bilateralno, na nivou mandatar i ZBCG.

“Kada je shvatio da smo spremni da uđemo u vladu, pa i prihvatimo ponudu koju učini javnom, čak i minimalnu sa kojom ne bi bilo zadovoljna većina naših članova koji su Milatovića podržali na predsjednickim izborima, on je počeo da se poziva na uputstva njemačke ambasade i neke obostrane potrebe koje imaju on i ta ambasada“, kaže se u saopštenju.

Iz koalicije ZBCG su rekli da je Spajić, umjesto da im da konačnu ponudu, javno ili pisanim putem kako su dogovorili, „otrčao da se dogovara sa partijama koje jedva čekaju novi angažman sa DPS-om“.

„ZBCG poziva Milatovića da se javno oglasi i odredi prema sve izvjesnijem pokušaju prekrajanja izborne volje od strane Spajića, kroz vraćanje DPS-a na vlast preko njegovih trodecenijskih partnera“, navodi se u saopštenju.

Iz ZBCG su kazali da im je veoma važno da znaju da li je ovo samostalna akcija Spajića i samo njegov izbor, ili je to partijski podržao i Milatović, koji je nakon izbora za predsjednika Crne Gore zadržao visoku partijsku funkciju.

„Spajić, za razliku od Milatovića koji je postao predsjednik uz našu podršku, nije dobio mandat za sastav Vlade od nas nego od Milatovića“, naveli su iz te koalicije.

Kako su rekli, bez ikakvih kalkulacija i ucjenjivanja, bezrezervno i snažno, ZBCG je ne samo podržala drugoplasiranog iz prvog kruga predsjedničkih izbora – Milatovića, već je u tu podršku uključila svu stranačku infrastrukturu.

Iz koalicije ZBCG ocijenili su da su njihovi glasači dominantno doprinijeli pobjedi nad Milom Đukanovićem.

Prema njihovim riječima, tada je većina političkih stranaka i lidera, koje Spajić vidi u svojoj vladi, podržala Đukanovića i aktivno učestvovala u kampanji protiv Milatovića.

„Između ostalog, Milatović je 5. aprila ove godine jasno saopstio da „za Bošnjačku stranku nece biti mjesta u novoj vladi”“, navodi se u saopštenju ZBCG.

To je, kako su dodali, rekao Milatović, a ne ZBCG.

„S obzirom na to da je Milatović dao mandat za sastavljanje vlade svom stranačkom kolegi, Spajiću, s punim pravom mu se javno obraćamo, jer vjerujemo da u njegovoj ličnosti, osim političkih vještina, postoje moralne norme ispod kojih nije spreman da se sroza zbog ogoljenog interesa“, kaže se u saopštenju.

Iz ZBCG su rekli da je, iako mnogi misle da je u politici sve dozvoljeno, od promjene stavova do promjene političkih dresova, jedno sigurno – izdaja narodne volje se nikad nikom nije oprostila niti isplatila.

„Zato i želimo da čujemo stav Milatovića, da li on podržava povratak DPS-a na vlast i da li smatra da bi i on i Spajić dobili one hiljade glasova građana željnih pravde, da su znali da će sa ovako najavljenom vladom biti najsrećniji Đukanović“, naveli su iz koalicije ZBCG.

