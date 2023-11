Započeo mandat novim poslanicima

Podgorica, (MINA) – Podnošenjem izvještaja Državne izborne komisije (DIK) o popuni upražnjenih poslaničkih mjesta, započeo je mandat novim poslanicima Skupštine Crne Gore.

DIK je potvrdio mandate novim poslanicima, nakon što je Skupština konstatovala ostavke njihovim prethodnicima zbog nespojivosti funkcija.

Poslanički mandat započeo je Nikoli Rovčaninu, Albinu Ćemanu, Momčilu Lekoviću i Dušku Stjepoviću sa izborne liste „Aleksa i Dritan – Hrabro se broji!“.

Novi poslanici u crnogorskom parlamentu, sa izborne liste Pokreta Evropa sad, su Dragana Vučević, Gordan Stojović, Nađa Laković, Branka Marković, Vladimir Bakrač, Milan Zečević, Tonći Janović, Armen Šehović, Maja Vučelić i Jelenka Andrić.

Poslanički mandat započeo je i Slađani Kaluđerović i Bogdanu Božović sa izborne liste „SNP-DEMOS – Za tebe“, kao i Artanu Cobiju iz Albanske alternative.

