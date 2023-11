Zakon određuje ko je javni funkcioner, a ne ASK

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) ne određuje ko je javni funkcioner, već je to propisano Zakonom o sprečavanju korupcije, saopštili su iz ASK-a, dodajući da su navodi da oni pokušavaju da opstruiraju popis neozbiljni i ispolitizovani.

Iz Socijalističke narodne partije (SNP) ranije su ocijenili da je odluka ASK-a da članovi popisne komisije dobiju status javnog funkcionera pokušaj opstrukcije da se popisne komisije ne formiraju, kako bi popis stanovništva bio odgođen.

Iz ASK-a su kazali da napade da Agencija pokušava da opstruira popis, time što je saopštila da su članovi popisnih komisija javni funkcioneri, smatraju neozbiljnim, neargumentovanim i ispolitizovanim.

Iz Agencije su rekli da su više puta istakli da biti javni funkcioner, u svakoj zreloj demokratskoj državi, predstavlja čast, praćenu i odgovornošću prema zajednici koja ukazuje povjerenje da se u njeno ime odlučuje.

Oni su naveli da ne vide razlog zbog koga bi nekome bio problem da prikaže zakonito stečene prihode i imovinu, i tako pokaže lični i profesionalni integritet.

„Agenacija nije ta koja propisuje ko je javni funkcioner ili ne, koja nekom „dodjeljuje status javnog funkcionera“, kako se to može čuti, već je to određeno Zakonom o sprečavanju korupcije“, kaže se u saopštenju.

