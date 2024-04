Zadatak vlasti obezbjeđivanje najboljih uslova rada tužilačkog organima

Podgorica, (MINA) – Zadatak izvršne i zakonodavne vlasti je da u maksimalnim mogućnostima obezbijedi najbolje uslove za rad tužilačkih organa, koji imaju ključnu ulogu u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije kazao je poslanik Pokreta Evropa sad Boris Pejović.

On je rekao da je zaključak, koji je prije više od mjesec usvojila Vlada, a kojim je objekat stare zgrade Vlade dat na korišćenje Specijalnom državnom tužilaštvu, konkretna odluka u realizaciji unapređenja uslova tužilačkih organa.

“Zadatak izvršne i zakonodavne vlasti jeste da u maksimalnim mogućnostima obezbijede najbolje uslove za rad tužilačkim organima, koji imaju ključnu ulogu u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kazao je Pejović.

On je rekao da su poštovanje podjele sudske, izvršne i zakonodavne vlasti, ali istovremeno saradnja u afirmaciji vladavine prava, najefikasniji pristup u borbi protiv svakog vida kriminala i korupcije.

“Sva retorička zalaganja i podršku treba sprovesti u konkretna djela, a to je da se pristupi obezbjeđivanju mnogo boljih uslova za rad, od onih koji su bili u prethodnom periodu”, dodao je Pejović.

On je naveo da je, osim konkretnih rezultata u oblasti unapređenja životnog standarda, važno isporučivati rezultate i u segmentu vladavine prava, pogotovo na evropskom putu Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS