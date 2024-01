Vujović: Težićemo stvaranju boljih uslova za novinare

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija (MKM) neće ignorisati izazove sa kojima se novinari i novinarke suočavaju, već će težiti stvaranju okvira koji će omogućiti njihov bolji ekonomski položaj, adekvatnije zarade i bolje uslove rada, poručila je resorna ministarka Tamara Vujović.

Ona je, povodom Dana novinara Crne Gore kazala da je novinarstvo časna profesija, u kojoj se novinari i novinarke moraju držati principa i etičnosti.

„Ne smijemo dopustiti da različiti pritisci svakodnevno opterećuju i obuzdavaju profesiju koja bi trebalo da svjedoči slobodi izražavanja, slobodi mišljenja i otvorenom dijalogu. Vi ste tu da nas, koji vršimo vlast, držite odgovornima, a procese odlučivanja učinite transparentnim“, kazala je Vujović.

Prema njenim riječima, donosioci odluka su tu da novinarima i novinarkama pruže odgovore i da se potrude da im obezbijede bolji standard života i rada.

„Tokom prošle godine, prema izvještajima, zabilježeno je 16 napada/prijetnji na novinare i novinarke i medijske kuće, bez težih fizičkih napada. U 2022. godini bilo je 19 napada, a godinu ranije, taj broj je bio 21. Brojka pada, ali dok postoji makar jedan napad, makar jedna prijetnja, naš posao nije završen“, kazala je Vujović.

Ona je rekla da najoštrije osuđuje svaki vid nasilja ili zastrašivanja novinara, i pozvala je nadležne da pravovremeno, dosljedno postupaju u svim slučajevima nasilja nad novinarima i medijima.

Vujović je rekla da je nedopustiv i nepoželjan, politički, uređivački i drugi pritisak na slobodu izražavanja novinara i novinarki i unutar redakcija.

„Iako je ponekad izuzetno teško oduprijeti se pritiscima, vjerujem da nikada nećete zaboraviti da ste vi čuvari javnog interesa, a ne interesa bilo kog pojedinca ili centra moći“, navela je Vujović.

Ona je rekla da je sigurna da će novinari prilikom kreiranja svakog teksta i priloga voditi računa o poštovanju etičkog kodeksa i o tome da odgovaraju samo zahtjevima svoje profesije.

„Pravo je javnosti da zna, a vi donosite ključne podatke i birate značajne teme. Pohvaljujem tradicionalne medije i veći broj portala, koji drže do etike i drže crnogorsko medijsko nebo visoko iznad kaljuge lažnih vijesti, dezinformacija i difamacija ličnosti“, rekla je Vujović.

Ona je kazala da je ponosna na taj standard.

„Želim da postavimo još uzvišeniji cilj. Da se uzdignemo iznad duboko ukopanih rovova podjela i da pogledamo i izvještavamo o svojoj državi, njenim ljudima i dostignućima na pozitivniji način“, istakla je Vujović.

Ona smatra da bi trebalo da ima više tema iz obrazovnog, dječijeg, dokumentarnog, programa kulture, izvještavanja o zdravlju, poljoprivredi, turizmu, a manje manje političkih talk-show emisija.

„Željela bih da bude više novinara, specijalizovanih za određene oblasti, što treba podsticati i podržavati“, kazala je Vujović.

Ona je podsjetila da se kroz Medijsku strategiju bave organizovanjem okruglih stolova za sudove, državno tužilaštvo i medije o slučajevima napada na novinare, standardizacijom procedura, kao i da unapređuju rad Komisije za praćenje istraga napada na novinare.

„Očigledno je da nije uvijek lako biti novinar/ka i da se zaposleni u medijima suočavaju sa brojnim izazovima. Ali pred njima nećemo zatvarati oči. Tu smo da čuvarima demokratije – poručimo da je mjera njihove slobode – mjera slobode u cijelom društvu“, rekla je Vujović.

Ona je rekla da će se truditi da niko ne radi u strahu od urednika, političara, a da tržište ili centri moći ne diktiraju teme ili sagovornike.

Vujović je ukazala da MKM, kroz usvojenu Medijsku strategiju, teži stvaranju okvira koji će omogućiti bolji ekonomski položaj novinara/ki, adekvatnije zarade, bolje uslove i podsticajniju radnu atmosferu, mogucnost za strucno usavrsavanje.

„Ova inicijativa nije samo pitanje novinarskog esnafa, već ključna komponenta očuvanja demokratskih vrijednosti i pluralizma tema kojim novinarstvo može, mora i treba da se bavi u javnom interesu“, navela je Vujović.

Ona je kazala da je odgovornost novinara i novinarki velika, ukazujući na značaj posla koji obavljaju.

„Obavljajte posao nepokolebljivo i časno. Budite uzor generacijama koje dolaze, neka ih vaši tekstovi i prilozi uče pravopisu i dikciji. Da neki današnji učenik poželi da bude kao vi“, rekla je Vujović.

Ona je kazala da vjeruje da će naredni Dan novinara donijeti još svjetlije rezultate novinara, na obostrano zadovoljstvo.

„A cilj nam je isti – kvalitetno i profesionalno izvještavanje u atmosferi pune medijske slobode, u okvirima savremenog medijskog zakonodavnog okvira“, zaključila je Vujović.

