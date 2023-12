Vujović: Posvećeni smo unapređenju normativa u oblasti slobode medija

Podgorica, (MINA) – Vlada je posvećena unapređenju normativa u oblastima zaštite slobode izražavanja i slobode medija, kako bi novinari mogli slobodno da obavljaju svoj posao, a građani imali pristup tačnim i relevantnim informacijama, rekla je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Kako je na Fejsbuku /Facebook/ saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, Vujović je navela da se snažno zalažu za unapređenje normativa i standarda u tim oblastima.

Ona je, na sastanku Upravnog odbora programa Horizontal Facility III, kazala da je saradnja sa međunarodnim partnerima kroz proces reformi i usaglašavanjima sa standardima Evropske unije bila ključna za postizanje napretka u toj oblasti.

“Vlada Crne Gore posvećena je unapređenju normativa i standarda u oblastima zaštite slobode izražavanja i slobode medija, kako bi se stvorio ambijent u kojem novinari mogu slobodno obavljati svoj posao, a građani imali pristup tačnim i relevantnim informacijama”, rekla je Vujović.

Ona je rekla da je kroz proces reformi i usaglašavanja sa međunarodnim standardima, postignut značajan napredak u toj oblasti, u dijelu nacrta novih medijskih zakona.

Vujović je rekla da je nedavno usvojena Medijska strategija Crne Gore za period od prošle do 2027. godine, koja predstavlja važan korak ka unapređenju medijskog okruženja.

“Naša namjera je osigurati bolje radne uslove, veću bezbjednost novinara i širenje medijske pismenosti u društvu. Takođe, želimo jačanje regulatornih i samoregulatornih mehanizama, kao i usaglašavanje sa novim evropskim standardima”, poručila je Vujović.

Ona je dodala da Vlada ostaje posvećena unaprjeđenju ambijenta u oblasti, kao i da će kroz zakone i aktivnosti iz Medijske strategije raditi na slobodi izražavanja i slobodi medija.

“Naš cilj je stvoriti okruženje u kojem će novinarstvo biti slobodno i nezavisno, a građani imati pravo na informisano i profesionalno medijsko okruzenje”, rekla je Vujović.

Ona je poručila da nastavljaju sa tim dugogodišnjim procesom, kako bi obezbijedili medijski pluralizam uz poštovanje principa i standarda profesionalnog izvještavanja i u krajnjem jačanje demokratije.

