Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) se rukovodi politikom, a ne pravom, ocijenio je generalni sekretar Socijaldemokratske partije (SDP) Ivan Vujović.

„DIK se rukovodi politikom, a ne pravom, čast izuzecima“, napisao je Vujović na Tviteru /Twitter/.

DIK je na sjednici u subotu poništio Odluku Opštinske izborne komisije Kolašin o ponavljanju izbora na biračkom mjestu broj 1 i Odluku Izborne komisije Prijestonice o ponavljanju izbora na biračkom mjestu 16.

Vujović je naveo „da se zna koje dvije partije koaliciono orkestriraju, ali o tom potom“.

„Sve ovo oko komisija i nezakonitih odluka je spremno za jedan poveliki roman. Nije ovdje bitna ova ili ona partija, već bezakonje koje vlada i lomi institucije“, kazao je Vujović.

