Vučić: Ne prijetimo Crnoj Gori, interesuju nas prava Srba

Beograd, (MINA) – Srpski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je da se Srbija ne miješa u izbor crnogorske vlade i da ne prijeti Crnoj Gori, već da je interesuju prava Srba koji u njoj žive.

On je na konferenciji za novinare u Mađarskoj komentarisao optužbe da se Srbija miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore i ocijenio da je riječ o izvrtanju istine.

“Mi da pretimo Crnoj Gori ne pada nam na pamet, pričaju gluposti. Pitamo samo kakva je pozicija 30 odsto Srba u toj zemlji”, rekao je Vučić, prenosi Radio televizija Srbije.

On je kazao da neki ljudi žive da prave kampanju protiv Srbije.

Vučić je istakao da se Srbija ne miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore, niti u formiranje vlade.

“Kada kažemo da Srbima nude likovno i fizičko da budu članovi vlade oni kažu da je to pritisak. Ja se ne miješam ko će da uđe u vladu. Mene interesuje samo kakva će prava Srbi da imaju”, rekao je Vučić.

On je napomenuo da se, kao predsjednik susjedne, prijateljske, bratske zemlje, nikada u to nije miješao.

“Ali su se umiješali svi ambasadori i određuju ko smije, a ko ne smije da uđe u vladu i to vam ne smeta. A hoćete Srbe da natjerate da vičemo da smo srećni jer ste priznali nezavisno Kosovo. Kako to očekujete?”, upitao je Vučić.

