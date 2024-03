Vrtiću „Ljubica Popović“ donirane eko klupe

Podgorica, (MINA) – Fondacija Čini dobro donirala je četiri eko klupe Javnoj predškolskoj ustanovi (JPU) „Ljubica Popović“ u okviru pilot projekta pod nazivom Čini dobro – recikliraj, koji je u tri obrazovno-vaspitne ustanove iz Podgorice realizovan prethodnih devet mjeseci.

Direktorica Fondacije Čini dobro, Marija Manja Jovović, kazala je da su današnjom donacijom eko klupa završili pilot fazu projekta “Čini dobro-recikliraj“ u vaspitnoj jedinici “Ljubica Popović”.

Ona je rekla da su prethodnih mjeseci održali radionice na kojima je učestvovalo 100 djevojčica i dječaka predškolskog uzrasta, koje su učili o štetnostima otpada, sa akcentom na plastiku.

„Kao i o pravilnom odlaganju plastike, reciklaži i mogućnostima korišćenja plastike kao sirovine za proizvodnju novih korisnih stvari, kao što su eko kante i klupe koje im je Fondacija donirala“, navela je Jovović.

Ona je istakla da ih posebno raduje što su svojim aktivnostima uticali na sticanje ekološkog znanja i navika kod djece, koje su prenosili na starije, a prevashodno roditelje.

„Koliki su uticaj na njih ostavile radionice govori količina plastike koju su sakupili u vrtiću, ali i reakcije roditelja koji su zahvaljujući mališanima počeli da mijenjaju navike po pitanju očuvanja životne sredine“, kazala je Jovović.

Kako je dodala, eko klupe koje su im danas donirali jednim dijelom napravljene su i od čepova koje su oni sakupili.

Direktorica vrtića Vesna Nikolić zahvalila je što je Fondacija Čini dobro projektom omogućila da se u vrtiću obogati program održivog razvoja.

Ona je kazala da su, zahvaljujući projektu Fondacije, mališani u vaspitnoj jedinci “Ljubica Popović” na jedan njima prijemčiv način naučili kako mogu doprinijeti očuvanju životne sredine.

Nikolić je naglasila da je predškolski uzrast jako značajan za razvoj, sticanje i usvajanje znanja i navika, pa samim tim i razvoj ekološke svijesti.

Zato su, kako je istakla, takvi projekti jako značajni, jer donose niz benefita.

Nikolić je rekla da su djeca bila direktno uključena u realizaciju projekta i da je saznanje da su i oni doprinijeli, sakupljajući plastiku, u proizvodnji eko klupa, značajno za njih.

„Nadam se da ćemo, u saradnji sa Fondacijom Čini dobro, ovaj projekat realizovati u svim našim vaspitnim jedinicama”, navela je Nikolić.

Iz Fondacije Čini dobro saopštili su da je pilot projekat “Čini dobro-recikliraj!” realizovan uz finansijsku podršku Glavnog grada i Grawe osiguranja.

Predstavnik Grawe osiguranja, Dušan Vojinović, istakao je da je podrška projektima koji su usmjereni na podizanje svijesti o značaju ekološke održivosti i odgovornosti dio njihove poslovne politike.

Grawe osiguranje je, kako je kazao, sa zadovoljstvom prihvatilo da podrži projekat Fondacije Čini dobro, koji podstiče ekološku svijest među djecom i mladima, kako bi svi zajedno aktivno učestvovali u procesu očuvanja životne sredine.

„Dijeleći zajedničke vrijednosti, sigurni smo da zajedno sa Fondacijom možemo činiti dobro za naše društvo”, istakao je Vojinović.

Kako je saopšteno, današnjem događaju prisustvovale su direktorica Zavoda za školstvo Raba Hodžić, koordinatorka za Međunarodni program “Eko škole” Nevena Čabrilo i predstavnici kompanija donatora Fondacije Čini dobro.

