Vlaović: Nova vlast da obezbijedi usvajanje seta medijskih zakona

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija utvrdilo je predloge zakona o medijima, javnom medijskom servisu Radio televiziji Crne Gore (RTCG) i audiovizuelnim medijskim uslugama, a na novoj vladi je da završi taj proces koji je u finalnoj fazi, poručili su iz tog resora.

Ministarka kulture i medija Maša Vlaović kazala je da od nove vlade očekuje da nastavi kontinuitet započetih procesa, kako bi se predlozi medijskih zakona našli što prije na dnevnom redu Skupštine Crne Gore i bili usvojeni.

“A Crna Gora dobije zakone koji će urediti i unaprijediti oblast medija u skladu sa najboljim evropskim praksama“, rekla je Vlaović.

Ona je podsjetila da su donošenje novog seta medijskih zakona, kao i Medijske strategije 2023 – 2027, koju je Vlada usvojila prošle sedmice, prepoznati kao pozitivan iskorak u toj oblasti u Rezoluciji o Crnoj Gori, koja je izglasana u Evropskom parlamentu.

Vlaović je kazala da se Predlog zakona o AVM uslugama, kojim se u pravni sistem unosi Direktiva Evropske unije o AVM uslugama, nalazi na međuresornom usaglašavanju u Sekretarijatu za zakonodavstvo.

Ona je rekla da je Ministarstvo u svakodnevnoj komunikaciji sa Sekretarijatom za zakonodavstvo i da, u skladu sa njihovim sugestijama, vrši korekcije i obezbjeđuje stručno-metodološko jedinstvo u procesu pripreme zakona, drugih propisa i opštih akata u skladu sa pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa.

Prema riječima Vlaović, nakon uvrštavanja svih sugestija Sekretarijata za zakonodavstvo, tekst Predloga zakona biće upućen na mišljenje ministarstvima finansija, javne uprave, ekonomskog razvoja i turizma, pravde i evropskih poslova i Zajednici opština Crne Gore.

“Prema proceduri, Ministarstvo evropskih poslova traži sva mišljenja navedenih institucija, kao i tabelu usklađenosti Predloga, kako bi isti ponovo dostavilo Evropskoj komisiji na mišljenje“, navela je Vlaović.

Ona je kazala da je plan da sa Sekretarijatom, kojem su upućeni na mišljenje zakoni o medijima i javnom medijskom servisu RTCG, nastavi odmah rad na njima čim se završi Predlog zakona o AVM uslugama.

