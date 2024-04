Vlada ponovo razriješila Kurtija

Podgorica, (MINA) – Vlada je na današnjoj sjednici ponovo razriješila generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) Artana Kurtija.

Kurti je prvi put razriješen dužnosti 9. novembra prošle godine, ali je Upravni sud početkom aprila usvojio njegovu tužbu i poništio rješenje o smjeni.

Vlada je ranije, obrazlažući smjenu, navela da Kurti nema pet godina iskustva rada u bezbjednosnom sektoru, što je bio uslov za pokrivanje te pozicije.

Kurti je na funkciju generalnog inspektora ANB-a imenovan u julu 2022. godine, na predlog tadašnjeg premijera Dritana Abazovića.

Vlada je danas odredila Janka Lakovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane.

