Vlada i MRSS će pomoći porodicama stradalih u požaru u Baru

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore pružiće neophodnu podršku i pomoć porodicama stradalih u požaru u Baru, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS).

U požaru koji je rano jutros izbio u naselju ispod brda Volujica u Baru, poginule su četiri osobe.

Iz MRSS su kazali da je resorna ministraka Naida Nišić sa timom na terenu.

“Resorno Ministarstvo i Vlada će se pobrinuti za stradale porodice i u nesreći koja ih je zadesila pružiti neophodnu podršku i pomoć”, navodi se u saopštenju.

