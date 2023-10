Više ulica u Podgorici danas zatvoreno zbog Prajda

Podgorica, (MINA) – Više podgoričkih ulica i bulevara biće zatvoreno danas od 12 do 18 sati, zbog održavanja Povorke ponosa „Montenegro Pride 2023“.

Kako je najavljeno iz policije, za saobraćaj će biti zatvoreni bulevar Svetog Petra Cetinjskog, od raskrsnice ulice Marka Miljanova do raskrsnice ulice Jovana Tomaševića, kao i bulevar Stanka Dragojevića.

U istom periodu neće se saobraćati ni ulicama Slobode, Miljana Vukova, Novaka Miloševa, Balšića, Hercegovačkom i Trgom Balšića.

Iz policije su kazali da će za saobraćaj biti zatvorene i ulice Vučedolska i Karađorđeva.

„Navedene ulice biće povremeno otvorene za saobraćaj, shodno procjeni rukovodioca obezbeđenja“, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su najavili da će snimati 11. Povorku ponosa, koja će početi u 13 sati na podgoričkom Trgu nezavisnosti.

