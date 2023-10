Veljović ostaje u pritvoru

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici odbio je jemstvo za ukidanje pritvora bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću.

Kako prenosi Portal RTCG, tu odluku je donijela sutkinja Višeg Suda Suzana Mugoša.

Prethodno je za Veljovićevu slobodu ponuđeno jemstvo u nekretninama u vrijednosti od 585 hiljada EUR.

Veljović je uhapšen 24. jula na Žabljaku.

Njemu se na teret stavlja da je osumnjičenom vođi kriminalne grupe, Aleksandru Mrkiću, odavao službene informacije i tako mu pomagao da izvrši određena djela krijumčarenja.

Viši sud u Podgorici odbio je ranije žalbe branilaca Veljovića, Nikole Mrkića i Muja Nikočevića na odluku tog suda da se trojici osumnjičenih odredi pritvor.

