Varhelji: Ispunjavanje mjerila iz poglavlja 23 i 24 ključno za dalji tok pregovora

Podgorica, (MINA) – Ispunjavanje mjerila iz poglavlja 23 i 24 biće ključno za dalji tok pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom (EU), kazao je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i poručio da neće biti privremenog zatvaranja drugih poglavlja dok taj uslov ne bude ispunjen.

Varhelji je to kazao na sjednici Odbora Evropskog parlamenta za vanjske poslove, predstavljajući ovogodišnji Paket o proširenju, koji uključuje i izvještaj o Crnoj Gori.

“Iako je napredak prema EU reforamama uglavnom zastao, sada se nova vlada treba fokusirati na reforme povezane sa EU, kako bi demokratske institucije i pravosuđe postale još jednom u potpunosti funkcionalne”, rekao je Varhelji.

On je naveo da će ispunjavanje mjerila iz poglavlja 23 i 24 o vladavini prava biti ključno za dalji tok pregovora.

“Neće se privremeno zatvarati druga poglavlja dok taj uslov nije ispunjen”, kazao je Varhelji.

Poslanik EP Tonino Pucila je rekao da politika relativizacije djelovanja Srbije mora okončati jer to nikud ne vodi i preliva se na ostatak regije.

“To vidimo u Crnoj Gori, zemlja je propustila divnu priliku da u ovom mandatu zaključi pregovore. Žao nam je što ta država nije napravila veliki napredak”, naveo je Picula.

On je kazao da je pravosudni sistem u dubokoj ustavnoj krizi, sa slabim vođstvom i upravljanjem, nedostatkom strateške vizije i lošim planiranjem.

“To utiče na njihovu mogućnost donošenja sudskih odluka. Ali sad vidimo i ljude koji su otvoreno pritiv EU praksi i politika”, rekao je Picula.

Poslanik EP Tomas Vajs smatra da Crna Gora konačno ima Vladu koja bi mogla sprovesti potrebne reforme.

“Nadam se da će tu biti jasna većina”, rekao je Vajs.

On je kazao da postoji zabrinutost što je u vladi bivši Demokratski front ali se ipak nada “da će razum prevladati čak i u njihovim redovima”.

“U prošlosti se vidjelo da je retorika jedno ali da, kad počnu da se donose odluke, možemo očekivati razumne odluke. Nadam se da će oni vidjeti budućnost svoje države kao povod za donošenje dobih odluka”, dodao je Vajs.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS