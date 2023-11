Varhelji: Imenovanja u Ustavnom sudu završena sa impresivnom kvalifikovanom većinom

Podgorica, (MINA) – Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozdravio je imenovanje sedmog sudije Ustavnog suda.

Za sudiju Ustavnog suda danas je, na sjednici Skupštine Crne Gore, izabran Faruk Resulbegović.

„Dobili smo odlične vijesti iz Crne Gore. Davno zakašnjela imenovanja u Ustavnom sudu su konačno završena, sa impresivnom međustranačkom kvalifikovanom većinom“, naveo je Varhelji na društvenoj mreži X.

On je poručio da se raduju daljim odlukama o ključnim imenovanjima u pravosuđu i o drugim reformama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS