Kotor dobio Službu traganja i spašavanja na moru

Podgorica, (MINA) – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) formirala je sekciju Službe traganja i spašavanja na moru u Kotoru.

Kako je saopšteno iz UPSUL-a, to je prvi put da od osnivanja da Uprava locira svoje resurse za potrebe Službe traganja i spašavanja u Boki kotorskoj, gdje će biti stacionirana dva plovila za hitno reagovanje SAR4 i spasilački skuter.

“Cilj je spašavanje ljudskih života na moru i povećenje stepena sigurnosti plovidbe, a sa službom u Kotoru Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama odgovara na najveće izazove traganja na moru”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to posebno značajno zbog predstojeće turističke sezone i velike gustine pomorskog saobraćaja, a imajući u vidu činjenicu da je Boka područje povećanog rizika zbog konfiguracije akvatorijuma i koncentracije pomorskog saobraćaja, posebno u ljetnim mjesecima.

Iz UPSUL-a su kazali da je Služba traganja i spašavanja u Kotoru nastala u saradnji i uz podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Vršilac dužnost (v.d.) direktora UPSUL-a Haris Husić poručio je da je ta uprava posvećena misiji spašavanja ljudskih života na moru i povećanju stepena sigurnosti plovidbe u zoni odgovornosti.

“U očekivanju predstojeće turističke sezone planiramo što efikasnjje korišćenje postojećih kapaciteta kako bi bili spremni da odgovorimo na najveće izazove”, rekao je Husić.

On je ocijenio da je, s obzirom na povećani rizik u smislu sigurnosti plovidbe, bilo neophodno formirati posebnu sekciju službe traganja i spašavanja za Boku Kotorsku i u samom zalivu i permanentno locirati plovila za reagovanje u hitnim situacijama.

“UPSUL će u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i u narednom periodu nastaviti sa jačanjem svojih kapaciteta i nastojati da na što bolji način obezbjedi najviši stepen sigurnosti na plovnim putevima duž čitave crnogorske obale”, poručuje se u saopštenju.

