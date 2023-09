Varajić: Smanjićemo proces rada na minimum ako se nastavi atmosfera linča

Podgorica, (MINA) – Zaposleni u Opštoj bolnici (OB) u Nikšiću smanjiće proces rada na minimum, ako im se ne obezbijede uslovi da obavljaju svoj posao, poručeno je sa konferencije za novinare organizovane povodom dešavanja u toj zdravstvenoj ustanovi.

Doktor u OB Nikšić, Mirko Varajić, kazao je da je sprovedena interna istraga u vezi smrti bebe u porodilištu te bolnice i da su uzete izjave od svih zaposlenih koji su učestvovali u pružanju njege i reanimaciji djeteta.

„Obavješteno je Ministarstvo zdravlja, koje je sprovelo istragu. Uključeni su policija i nadležne institucije“, rekao je Varajić, prenosi Pobjeda.

On je naveo da je naložena obdukcija, kao najvažnija procedura, i da je sprovode renomirani ljekari iz Kliničkog centra Crne Gore.

Varajić je kazao da su svjedoci da se “krivac unaprijed zna na nekim portalima i društvenim mrežama”.

On je rekao da je javnost već upoznata sa neukusnim skandiranjem i nasrtajima na direktoricu OB Nikšić što je, kako je kazao, dovelo do uznemirenosti i pogoršanja zdravlja pacijenata na Internom odjeljenju.

„Na kraju, upućujemo apel za strpljenje svim sugrađanima i javnosti u Crnoj Gori. Ne prejudicirajmo rezultate istrage“, naveo je Varajić.

Kako je istakao, ukoliko se dokaže da je bilo propusta, svako će po zakonu odgovarati.

„Do tada poštujmo ljekare, sestre i tehničare i pustimo ih da rade svoj posao bez dodatnog stresa“, poručio je Varajić.

On je pitao “ko su mračna udruženja, koja koriste ovu nesreću za dobijanje sopstvenog profita”.

Prema riječima Varajića, atmosfera linča ne ide nikome u korist, a ponajmanje građanima.

„Ako nam se ne obezbjede uslovi da radimo svoj posao, proces rada smanjićemo na minimum. Ovo je borba za dostojanstvo svih zdrvastvenih randika“, poručio je Varajić.

Osoblje OB Nikšić pozvalo je resornog ministra Dragoslava Šćekića, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, premijera Dritana Abazovića i predsjednika države Jakova Milatovića da se, kako su naveli, uključe u problematiku i doprinesu obezbjeđivanju uslova za nesmetan rad svih zdravstvenih radnika.

