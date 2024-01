Utvrditi odgovornost za nepostupanje u preko 3,5 hiljada predmeta

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) zatražila je od Tužilačkog savjeta (TS) da obezbijedi adekvatnu istragu i utvrđivanje odgovornosti rukovodilaca podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) koji su propustima učinili da to tužilaštvo godinama ne postupa u više od 3,5 hiljada predmeta.

U pismu izvršne direktorice HRA Tee Gorjanc Prelević TS-u navodi se da je nezakonito godinama ne postupati i u jednom, a kamoli u hiljadama predmeta.

Iz HRA su kazali da, suprotno stavu aktuelnog rukovodioca ODT-a u Podgorici Duška Milanovića da je odgovornost „gotovo neizvodljivo utvrditi, a posebno sankcionisati“, smatraju da su vršilac dužnosti vrhovnog džavnog tužioca, odnosno TS dužni da obezbijede vjerodostojan izvještaj o razmjerama pričinjene štete.

Iz te nevladine organizacije su rekli da je potrebno da se Specijalno državno tužilaštvo (SDT) zaduži da ispita odgovornost nadležnih za krivična djela zloupotreba službenog položaja, primanje mita, protivzakonit uticaj ili nesavjestan rad u službi, pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

„Zato nas i ohrabruje brza reakcija TS-a da sprovede provjeru u svim ostalim tužilaštvima, kako bi se utvrdilo u koliko predmeta je nastupila zastarjelost zbog nepostupanja“, kaže se u saopštenju.

„Neodgovorno je unaprijed odbaciti mogućnost da se tu nije radilo o korupciji, zloupotrebi službenog položaja i namjernom pomaganju učiniocima krivičnih djela“, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su kazali da se ispostavlja da su se pred TS prve informacije o toj pojavi pojavile još u oktobru, da je Savjet dao rok od dva mjeseca rukovodiocu ODT-a u Podgorici da ispostavi izvještaj, i da je taj rok istekao.

„Očekujemo da javnost bude obaviještena o razmjerama štete, u koliko predmeta je već nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja i šta će biti preduzeto po pitanju utvrđivanja odgovornosti“, naveli su iz HRA.

Oni su naglasili da se u predmetima u kojima je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja radi o nepopravljivoj šteti, jer izvršena krivična djela neće moći da budu sankcionisana.

