Usvojene dopune Zakona o ANB-u

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore usvojila je dopune Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), kojima je predloženo da za funkciju generalnog inspektora Agencije uslov bude i pet godina iskustva u sektoru bezbjednosti.

Za su glasala 43 poslanika, a nije bilo protiv i uzdržanih.

Dopune Zakona o ANB-u, koje je prethodno podržao Odbor za bezbjednost i odbranu, predložio je poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić.

Čarapić je, na sjednici Odbora, rekao da je predloženim izmjenama pokušao da na neki način utiče na to da funkcija generalnog inspektora bude dodatno profesionalizovana.

„Izmjenom se predviđa da se doda dodatan uslov za generalnog inspektora, a to je da im pet godina radnog iskustva u sektoru bezbjednosti i da ispunjava posebne uslove koji su takođe predviđeni Zakonom“, rekao je Čarapić.

Čarapić je kazao da je uvjeren da su svjesni činjenice da je ANB i sektor bezbjednosti bio kontaminiran.

„Siguran sam da nova Vlada, koja ima apsolutni interes da ove stvari iskorijeni, nikad sebi neće dozvoliti da za mjesto generalnog inspektora imenuje nekog iz tih mračnih krugova, već će pokušati da nađe profesionalca koji će imati iskustvo i koji će biti čist“, rekao je Čarapić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS