Usvojen Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vlada je usvojila Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore (NPRKCG) za narednih pet godina, koji, kako je saopšteno, predstavlja temelj daljeg unapređenja kulturne politike u državi.

Iz Ministarstva kulture i medija je saopšteno da je na današnjoj sjednici Vlade, uz NPRKCG, usvojen i Akcioni plan za ovu i narednu godinu.

Ministarka kulture i medija Maša Vlaović kazala je da je izuzetno ponosna što je Crna Gora dobila najvažniji dokument kojim se uređuje razvoj kulture.

“Njegova posebna vrijednost je što je nastao u širokom inkluzivnom procesu kroz koji smo adresirali male i velike probleme koji opeterećuju razvoj sektora, i udruženi znanjem i iskustvom ponudili najbolja rješenja za njihovo prevazilaženje”, rekla je Vlaović.

Ona je istakla da je kultura Crne Gore programirana za razvoj.

Vlaović je podsjetila da je Ministarstvo tokom tog procesa sprovodilo sveobuhvatno istraživanje koje je uključilo aktere kulturne scene iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

“Tako smo dobili uvid u stvarne potrebe i želje kako ustanova kulture na nacionalnom i lokalnom nivou, tako i vaninstitucionalnih aktera, uključujući širu publiku”, kazala je Vlaović.

Ona je navela da vjeruje da će u saradnji sa partnerima na institucionalnom nivou, organizacijama civilnog i privatnog sektora, kao i zainteresovanim pojedincima, uspješno sprovoditi aktivnosti definisane Nacionalnim programom.

“Očekujemo da će ovi napori značajno unaprijediti sektor kulture u Crnoj Gori i doprineti bogatstvu kulturnog identiteta naše države”, kazala je Vlaović.

Iz Ministarstva su kazali da je NPRKCG značajan dokument koji predstavlja temelj daljeg unapređenja kulturne politike u državi.

“NPRKCG je plod inkluzivnog i transparentnog procesa, koji je sproveden po važećim procedurama propisanim Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su pojasnili da je cilj NPRKCG pospješivanje razvoja sektora kulturne baštine, kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kreativnih industrija i međunarodne saradnje.

Kako su kazali, to se postiže konkretnim aktivnostima za poboljšanje institucionalnog i normativnog okvira i dalje osnaživanje saradnje između svih relevantnih aktera.

Iz Ministarstva su naveli da će se kroz dva strateška i osam operativnih ciljeva sprovoditi ključne aktivnosti, među kojima su izmjene i dopune zakona iz oblasti kulture, i iniciranje i osnivanje novih ustanova kulture.

Među tim aktivnostima su, kako su rekli, i povećanje budžeta za kulturu uz ulaganje u infrastrukturne kapacitete, digitalizacija i korišćenje inovativnih tehnologija, kao i unapređenje međunarodne saradnje kroz korišćenje sredstava iz međunarodnih fondova.

“Napominjemo da je Predlog NPRKCG dobio pozitivna mišljenja svih nadležnih institucija, što predstavlja važan korak u daljem unapređenju kulturne scene Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS