Uskoro adaptacija objekta Doma zdravlja u Bloku pet

Podgorica, (MINA) – Adaptacija Doma zdravlja u Bloku pet počeće sredinom novembra, u cilju poboljšanja njegove energetske efikasnosti i unapređenja uslova rada i komfora zaposlenih i pacijenata, saopšteno je iz Doma zdravlja (DZ) Glavnog grada.

Iz Doma zdravlja su kazali da je novac za adaptaciju obezbijeđen kroz projekat „Energetska efikasnot u Crnoj Gori- druga faza“, kojim je obuhvaćeno više zdravstvenih ustanova širom države.

Kako su naveli, za implementaciju projekta zaduzeno je Ministarstvo zdravlja, dok je Ministarstvo kapitalnih investicija odgovorno za koordinaciju projekta i obezbeđivanje podrške.

„U okviru mjera energetske efikasnosti, predviđeno je postavljanje hidroizolacije na ravnom krovnom pokrivaču, zamjena spoljne bravarije, postavljanje demit fasade, zamjena postojeće rasvjete sa LED rasvjetom, postavljanje spuštenih plafona, molerski radovi“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će radove izvoditi firma JV Roaming Montenegro.

Iz podgoričkog Doma zdravlja su podsjetili da je, u okviru istog projekta, u prvoj polovini godine, adaptiran zdravstveni objekat Zeta, a vrijednost radova je iznosila 163,5 hiljada EUR.

Prema njihovim riječima, planirana je i adaptacija zdravstvenog objekta Konik.

„Vjerujemo da će se poboljšanjem mjera energetske efikasnosti ostvariti značajne uštede u dijelu potrošnje vode i energenata, doprinijeti očuvanju životne sredine i obezbijediti adekvatni uslovi za rad i pružanje zdravstvene zaštite našim građanima“, kazali su iz Doma zdravlja Glavnog grada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS