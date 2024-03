URA: Vlast donosi nezakonite odluke i ponižava državu

Podgorica, (MINA) – Nova vlast u Crnoj Gori ponižava državu, u kontinuitetu donosi nezakonite odluke i stvara nove afere čiji je glavni akter premijer Milojko Spajić, kazali su iz Građanskog pokreta URA.

Iz te partije su rekli da je cilj Spajića da se u Crnu Goru “vrati mafija i ponište sve slobode koje su ostvarene u prethodnom periodu”.

„Nova vlast ponižava državu, donosi nezakonite odluke u kontinuitetu i svakih 15 dana imamo nove afere čiji je glavni akter Spajić i društvo oko njega, od kojih niko nije zvanično u politici“, naveli su iz URA-e.

Kako su dodali, sve važne i teške odluke donose se kasno u noć, a akteri vlasti se prema predstavnicima medija ponašaju oholo i nekorektno.

„Prije smo najavili, a sada se potvrđuje, da će ciljano pumpani populizam od onih koji su željeleli da zaustave ruku pravde napraviti nesagledive posljedice po državu Crnu Goru“, rekli su iz URA-e.

Oni su kazali da iza situacije u kojoj se trenutno nalazi Crna Gora stoji želja određenih pojedinaca da se država „baci na koljena“.

„Praveći joj dugoročna zaduženja, a sa druge strane kratkoročni profit određenim strukturama protiv kojih smo se borili tokom trajanja prethodne Vlade“, dodaje se u saopštenju.

