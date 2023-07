Upravni sud: Brđanin je direktor Uprave policije

Podgorica, (MINA) – Zoran Brđanin je direktor Uprave policije, budući da je Upravni sud poništio rješenje Vlade o njegovom razrješenju, kazali su iz tog suda.

Iz Upravnog suda su Televiziji E rekli da su poništili rješenje o Brđaninovoj smjeni i naložili da Vlada, 30 dana od dobijanja presude, donese novo rješenje koje će biti zakonito.

“Imajući u vidu da je Sud poništio rješenje o razrješenju, predmet se vraća u stanje u kojem se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen, odnosno Zoran Brđanin je direktor Uprave policije”, naveli su iz Upravnog suda.

Oni su kazali da je postupanje po presudi obavezujuće, kao i da Upravni sud nije nadležan da ocjenjuje odgovornost pojedinaca u slučaju nepostupanja po presudi, već je to u nedležnosti drugih organa.

