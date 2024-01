Ulaganje u obrazovanje ključno za stvaranje uslova za razvoj budućih generacija

Podgorica, (MINA) – Ulaganja u obrazovanje od vitalnog su značaja za stvaranje boljih uslova za razvoj budućih generacija, poručeno je sa sastanka ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakšić Stojanović sa predstavnicima kompanije Luštica Development.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija saopšteno je da je Jakšić Stojanović zahvalila kompaniji Luštica Development na kontinuiranoj podršci institucijama obrazovnog sistema.

Ona je istakla da je zadovoljna zbog djelovanja kompanije Luštica Development, naglašavajući da je obrazovanje ključni faktor, koji zahtijeva angažman ne samo Vlade i Ministarstva, već i cjelokupne društvene zajednice.

Ta kompanija, kako je navela, lijep je i uspješan primjer takvog djelovanja.

Rukovodilac za odnose sa Vladom i lokalnom zajednicom, Marko Vukašević, istakao je da je oblast obrazovanja jedan od ključnih fokusa kompanije Luštica Development.

Vukašević je naglasio da su ulaganja u obrazovanje od vitalnog značaja za stvaranje boljih uslova za razvoj budućih generacija.

U kompaniji su, kako je rekao, sigurni da će i naredni period karakterisati raznovrsna i aktivna saradnja sa institucijama obrazovnog sistema.

„Pored kontinuirane potrebe za unapređivanjem uslova rada u obrazovnim institucijama, na sastanku je poseban naglasak stavljen na potencijal koji se može valorizovati saradnjom tog investitora i institucija koje stvaraju visokokvalifikovane i kadrove sa specifičnim vještinama i znanjima“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS