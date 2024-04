Uhapšene dvije osobe zbog pokušaja trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je B.M. (36) i M.M. (49) iz Bijelog Polja zbog sumnje da su izvršili krivično djelo trgovina ljudima u pokušaju.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, oni se sumnjiče da su tokom decembra 2021. godine jednu maloljetnu osobu dovodili u zabludu i održavali u odnosu zavisnosti.

„Pod prijetnjama da će njenim roditeljima proslijediti njene fotografije eksplicitne sadržine, koje je posjedovao B.M. u svom mobilnom telefonu, kako bi je primorali na sklapanje nedozvoljenog braka sa jednim stranim državljaninom“, navodi se u saopštenju.

B.M. i M.M. će, dodaje se, uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost.

