Uhapšen osumnjičeni za nedozvoljene polne radnje

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar uhapsili su I.S. (56) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje na štetu maloljetne osobe, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, I.S. je 28. jula, oko 16 sati, u jednom ugostiteljskom objektu u Baru, maloljetnu stranu državljanku uveo u kabinu toaleta i dodirivao po intimnim djelovima tijela, protiv njene volje.

„Priveden je državnom tužiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru koji mu je odredio zadržavanje do privoda nadležnom sudiji za istragu“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS