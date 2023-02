U Ulcinju naredna tri dana forum o ekologiji

Podgorica, (MINA) – Forum pod nazivom „Na granici između ekološke katastrofe i oporavka Crne Gore. Jesmo li na vrijeme?“, koji organizuje Škola političkih studija, biće održan naredna tri dana u Ulcinju.

Učesnici foruma biće polaznici 20. jubilarne generacije Škole političkih studija i poslanici Zelene poslaničke grupe.

Projekat realizuje Škola političkih studija u saradnji sa Bankwatch Network i uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija i GIZ-a.

Forum će danas otvoriti premijer Dritan Abazović i direktor Škole političkih studija Milan Radović, a nakon toga će ekspert za energetiku i klimatske promjene Nebojša Jablan održati uvodno predavanje na temu Izrada Nacionalnog energetsko-klimatskog plana.

Drugog dana foruma o implementaciji zakona i direktiva Evropske unije koje se tiču sektora energetske efikasnosti (EE) govoriće Biljana Gligorić iz nevladine organizacije Expeditio, a o mehanizmima za unapređenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori govoriće građanski i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević i Nataša Kovačević iz Bankwatch Network.

U subotu je planirana posjeta Solani u Ulcinju i diskusija sa Darkom Saveljićem na temu Građanske inicijative vezane za pravo na zaštitu životne sredine.

Trećeg dana foruma o upravljanju otpadom i problemu zagađenja mora plastikom

govoriće Jelena Peruničić iz GIZ-a.

Planiran je i obilazak Valdanosa i diskusija sa poslanikom i članom Zelene poslaničke grupe Gencijem Nimanbegu i građanskim aktivistom Džemalom Perovićem o aktivnostima na zaštiti maslinjaka.

