U preostale procese imenovanja u pravosuđu uključiti sve političke subjekte

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) očekuje da svi politički subjekti u Crnoj Gori budu uključeni u preostale procese imenovanja u pravosuđu, kazao je poslanik BS-a Admir Adrović, ocjenjujući da bi bilo dobro da dijalog o tome pokrene premijer Milojko Spajić.

Adrović je rekao da u toj partiji, za razliku od procesa izbora sudija Ustavnog suda, očekuju da će u dva preostala biti uključeni.

„U procesu izbora sudija Ustavnog suda nijesmo imali nikakvu mogućnost da se dogovaramo i iskažemo svoje mišljenje, sem onoga što smo mogli u javnosti da saopštimo“, kazao je Adrović u intervjuu agenciji MINA.

Kako je naveo, neglasanje poslanika BS-a za izbor Faruka Resulbegovića za sedmog sudiju Ustavnog suda nije bio čin koji je usmjeren protiv njega lično, već su htjeli da ostanu principijalni i glasaju onako kako su glasali prvi put.

„Željeli smo da pošaljamo poruku da treba svi faktori, i politički i društveni, da budu uključeni u proces donošenja takvih odluka, jer kao što znate i Ustavom je predviđeno da za takve odluke treba dvotrećinska većina“, dodao je Adrović.

To, kako je istakao, nije slučajno predviđeno nego upravo da i opozicioni subjekti učestvuju u donošenju takvih odluka.

Adrović je kazao da su, nažalost, bili isključeni iz tog procesa i da smatraju da su kao narod „zakinuti“ u Ustavnom sudu, jer nijedan Bošnjak nije zavrijedio pažnju subjekata u prethodnom sazivu Skupštine, da bude predložen za sudiju tog suda.

„Očekujemo da se takva greška neće ponoviti prilikom izbora ostalih članova pravosudnog sistema i da će svi faktori u Crnoj Gori biti uključeni u taj proces“, poručio je Adrović.

Na pitanje ko bi trebalo da pokrene taj dijalog, on je odgovorio da bi to, prije svega, trebalo da urade predstavnici vladajuće većine.

„Prije svega, mislim da bi sada na potezu trebalo da bude premijer Spajić“, kazao je Adrović.

On je rekao da možda ima i drugih koji bi to trebalo da urade, ali da smatra da Spajić, koji je pokrenuo razgovore koji su rezultirali potpisivanjem sporazuma o popisu, treba da nastavi tim putem i pokuša da uspostavi dijalog.

Ministar pravde Andrej Milović kazao je ranije da postoji pozitivan signal da bi Milorad Marković mogao biti izabran za vrhovnog državnog tužioca.

Upitan kakav je stav BS-a o tom predlogu, Adrović je naveo da se još neće određivati o imenima i da će, kada to bude formalizovano, sagledati sve aspekte svega toga.

On je dodao da lično nema ni pozitivan ni negativan stav o Markoviću.

„Ali, kada dođe ta tema na dnevni red, kada dođu konkretna imena za sve činioce u pravosudnom sistemu koji treba da se izaberu u narednom periodu, mi ćemo kao partija donijeti odluke i imaćemo stav o svim tim pitanjima“, kazao je Adrović.

On je rekao da očekuje da će do dijaloga doći u najskorijem mogućem vremenskom periodu.

Adrović je dodao da su i iz određenih političkih subjekata naveli da će do tog dijaloga doći i da će svi biti uključeni.

„BS očekuje da učestvuje u svemu tome, želimo da doprinesemo aktivno donošenju tih odluka i ponudimo rješenja za koja mislimo da će biti prihvatljiva svima na političkoj sceni“, rekao je Adrović.

On je, odgovarajući na pitanje da li sve što se dešavalo uoči popisa – pregovori vlasti i opozicije i ispunjavanje zahtjeva, pokazuje da su pred Crnom Gorom neka nova vremena u kojima će se stvari rješavati dijalogom, kazao da takav državni posao kao što je popis u razvijenim društvima ne bi trebalo da izazove toliki nivo politizacije.

Adrović smatra da to što je Spajić inicirao pregovore sa opozicijom predstavlja dobar put.

„Došli smo do sporazuma koji je definisao sve uslove, kako treba taj proces da se održava. Imamo i dosta kontrolnih mehanizama“, naveo je Adrović, dodajući da su prvi put uključeni i vijeća i savjeti manje brojnih naroda i nacionalnih zajednica u Crnoj Gori.

On je kazao da računa da je većina toga što je dogovoreno već ispunjeno.

Adrović je rekao da je ostalo par nekih stvari, ali da misli da to nijesu prevelike barijere da sjutra počne proces popisa.

„Imamo još specifikaciju za taj softver, koji treba da omogući provjeru svakom popisanom građaninu“, naveo je Adrović.

On je kazao da, koliko mu je poznato, softver postoji, samo je potrebno da „bude onlajn“ – da svaki građanin koji ima neku sumnju može sam, bez odlaska u popisnu komisiju, da provjeri unijete podatke.

Adrović je ukazao da nedostaje određeni broj popisivača, ali da može i to da se riješi tako što će se za nekoliko dana produžiti popis.

Na pitanje da li je to što su u definisanju uslova za održavanje popisa učestvovali predstavnici opozicije, vijeća i savjeta manje brojnih naroda i nacionalnih zajednica i nevladinog sektora, nagovještaj neke nove političke i društvene klime u Crnoj Gori, on je odgovorio potvrdno.

„Mislim da jeste i hoću da vjerujem da jeste, da će svi akteri na političkoj i društvenoj sceni biti aktivni sudionici donošenja odluka i procesa koji se održavaju u našem društvu i državi“, kazao je Adrović.

On je, odgovarajući na pitanje vjeruje li da su crnogorski političari svjesni izazova koji je pred njima i da će Crna Gora napraviti veliki korak ka članstvu u Evropskoj uniji, rekao da su sistem i društvo neopravdano izgubili određeno vrijeme.

Adrović je ocijenio da politički subjekti sve više uviđaju da moraju da nađu kompromis i razgovaraju i da „moramo da riješimo te stvari koje su do nas da bismo nastavili naš evropski put“.

„Sve partije u parlamentu su nedosmisleno, bar deklarativno, opredijeljene za evropske integracije Crne Gore“, dodao je Adrović.

On je poručio da je konačno došlo vrijeme da se stvari pokrenu i ocijenio da će postojati spremnost da se dođe do određenih kompromisa.

„Politike koje su isključive su stvar prošlosti, i ne bi trebalo više da imamo takav način rezonovanja i odnose jedni prema drugima na političkoj sceni“, istakao je Adrović.

Upitan kako vidi budućnost Spajićeve Vlade, on je kazao da je njegova percepcija odnosa u izvršnoj vlasti i njenih konstituenata da je to jedna heterogena struktura, koja može postati problem u određenom periodu.

„Ono što vidimo je da postoji određeni entuzijazam da se pokrenu reforme i otkoče neki procesi. Ja bih njima dao nekih 100 dana, što je korektno u političkom smislu, da vidimo kako će sve to ići“, rekao je Adrović.

On smatra da će i budžet za narednu godinu otprilike predstaviti kako oni vide državu i političku zbilju u narednom periodu.

Adrović je, govoreći o budućnosti Vlade, kazao da nije optimista da ona može da „izgura“ cio mandat, imajući u vidu sve konstituente i odnose među njima.

„Dobili smo otvorene sugestije od međunarodnih partnera da neke subjekte ne vide u Vladi. Da li će se to desiti nakon godinu, kako je to predviđeno sporazumom, vidjećemo“, naveo je Adrović.

On je rekao da očekuje da se to neće na taj način desiti nego „da će se vjerovatno drugačije posložiti kockice u vladajućoj većini“.

BS je, kako je kazao, već bio viđen kao konstituent izvršne vlasti, ali se u samom finišu Spajić odlučio za druge partnere.

Adrović je, odgovarajući na pitanje koliko je to uticalo na unutrašnje stvari u BS-u, naveo da se svi politički subjekti bore da budu dio vlasti i da je to poenta političkog organizovanja i učešća na izborima.

„Iako je negdje u javnosti percepcija da smo uvijek bili dio vlasti, mi smo u više navrata bili dio opozciije i na državnom i na lokalnom nivou“, rekao je Adrović.

To za njih, kako je dodao, nije neko novo stanje.

„Uvijek kada se dešavaju takve neke promjene, dođe do nekih drugačijih mišljenja unutar partije, ali ono što mogu da vam kažem je da ćemo biti konstruktivna opozicija u parlamentu“, kazao je Adrović.

On je poručio da će sve ono što je loše kritikovati, a sve što je dobro podržati.

„I na taj način pokušaćemo da, iz te pozicije u kojoj se sad nalazimo, utičemo da se procesi u našoj državi odvijaju na najbolji mogući način“, zaključio je Adrović.

