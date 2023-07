U Podgorici srijedom moguće donirati krv i popodne

Podgorica, (MINA) – Zavod za transfuziju krvi u Podgorici uveo je, zbog povećanog interesovanja građana, novo radno vrijeme, pa će davaoci srijedom moći da doniraju krv i popodne, odnosno od sedam do 20 sati.

Iz Zavoda za transfuziju krvi saopštili su da je crnogorskim bolnicama dnevno potrebno čak 150 jedinica krvi, kako bi svi pacijenti bili zbrinuti.

„A krv je lijek koji nije moguće proizvesti u laboratoriji i koristi se za liječenje velikog broja stanja i bolesti, od saniranja povreda u saobraćajnim nezgodama, do svih vrsta operacija, liječenja hematoloških i malignih oboljenja“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, iako je prethodnih godina ostvaren značajan napredak u broju dobrovoljno doniranih jedinica krvi, taj broj je i dalje ispod preporuka koje daje Svjestka zdravstvna organizacija.

Iz Zavoda su rekli da tek svaki treći od 100 stanovnika donira krv jednom tokom godine.

„Takođe, u Crnoj Gori je značajno zastupljeno namjensko doniranje krvi, kada davalac daje dragocjenu tečnost za svog člana porodice ili prijatelja“, kaže se u saopštenu.

Ta statistika, kako su naveli iz Zavoda, lako se može promijeniti.

„Doniranje krvi jedna je od najhumanijih aktivnosti, jer direktno pomažemo onima kojima je naša pomoć neophodna“, ističe se u saopštennu.

Iz Zvaoda su kazali da se jednim davanjem krvi mogu spasiti tri života.

„Zato ne treba da čekamo poziv da bismo donirali krv, već ako smo zdravi i odmorni, sve što treba da uradimo je da zakažemo doniranje u najbližoj transfuziološkoj ustanovi Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, ili da posjetimo neku od zakazanih akcija dobrovoljnog doniranja krvi na terenu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je za petak planirana akcija Crvenog krsta, u prostorijama Zavoda za transfuziju krvi u Podgorici, od osam do 13 sati.

Kako su kazali iz Zavoda, akcija Kluba dobrovoljnih davalaca krvi „Pokloni život“ biće organozovana u prostorijama Doma Vojske Pljevlja, u subotu od osam do 13 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS