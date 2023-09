U Podgorici šestoro uhapšenih zbog trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija je, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsila šest osoba zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo trgovina ljudima na štetu većeg broja državljana Turske.

Iz SDT-a su kazali da su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja i Odsjeka za trgovinu ljudima Uprave polcije, nakon višemjesečnog prikupljanja dokaza, podataka i obavještenja, jutros u Podgorici uhapsili B.P, P.P, I.N, M.D, F.P. i M.Ž.

“Oni su uhapšeni zbog osnova sumnje da su, tokom prošle i ove godine, učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo trgovina ljudima, u odnosu na veći broj oštećenih državljana Turske”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u toku je i pretresanje stanova i drugih prostorija uhapšenih osoba, na više lokacija.

“Uhapšeni će, u zakonskom roku, biti sprovedeni u SDT radi saslušanja u svojstvu osumnjičenih”, naveli su iz tog tužilaštva.

