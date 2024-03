U Nikšiću uhapšen osumnjičeni za silovanje maloljetne osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić uhapsili su Z.P. (61), osumnjičenog za silovanje maloljetne osobe, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su, nakon što je policiji prijavljen taj događaj, policijski službenici u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzeli niz mjera i radnji u cilju utvđivanja činjeničnog stanja.

„Po preduzimanju svih neophodnih radnji, postupajući tužilac je kvalifikovao krivično djelo silovanje i naložio da se Z.P. uhapsi“, rekli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS