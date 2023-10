U KCCG za dan obavljeno preko 1,6 hiljada pregleda

Podgorica, (MINA) – U Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), u posljednja 24 sata, obavljeno je 1.695 ambulantnih pregleda, od čega 297 u Institutu za bolesti djece (IBD).

Kako je saopšteno iz KCCG, u Urgentnom centru zbrinuto je 217 pacijenata, a u dnevnim bolnicama 279.

“U istom periodu obavljena su 54 operativna zahvata. Na bolničko liječenje primljen je 141 pacijent, od čega 27 u IBD-u”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su u Centru za radiološku dijagnostiku odrađene 542 dijagnostičke procedure, od čega 98 CT i 31 MR pregled.

Iz KCCG su rekli da je u Odjeljenju za radiološku dijagnostiku IBD-a odrađeno 76 dijagnostičkih procedura, od čega dva CT i 14 MR pregleda.

“U Centru za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku uzorkovano je 1.050 pacijenata i odrađene 28.393 analize”, kaže se u saopštenju.

U Porodilištu KCCG-a, u protekla 24 sata, rođeno je pet beba.

