U KBC Berane novi aparat za lasersko razbijanje kamena u bubregu

Podgorica, (MINA) – Kliničko-bolnički centar (KBC) Berane posjeduje novi aparat za lasersko razbijanje kamena u bubregu, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Načelnica Urološkog odjeljenja u KBC Berane Tanja Cimbaljević kazala je da se, osim u Kliničkom centru, od danas i u toj zdravstvenoj ustanovi može liječiti kalkuloza na najsavremeniji način, zahvaljujući menadžmentu, direktoru Miloradu Magdeliniću i Ministarstvu zdravlja.

Ona je istakla da se za lasersko razbijanje kamena u bubregu koriste moderni uređaji sa laserom, koji su u urologiji dobili masovnu upotrebu nakon 2010. godine.

„Kao velika prednost, ističe se činjenica da je riječ o minimalno-invazivnoj i o veoma efikasnoj metodi u 93 odsto do 100 posto slučajeva“, kaže se u saopštenju.

Kako je navela Cimbaljević, u poređenju sa udarnim talasima ultrazvuka ili rengena, laser pri razbijanju kamena djeluje isključivo na kamen, ne i na okolna tkiva.

Ona je rekla da se zbog toga metoda ističe kao bezbednija, ali i efikasnija.

„Iskustva pacijenata pokazuju da je riječ o minimalno invazivnoj metodi, koja se radi brzo, pod anestezijom, a pacijenti mogu da idu kući istog dana“, istakla je Cimbaljević.

Ona je naglasila da su prednosti laserskog razbijanja kamena u bubregu to što se radi o minimalno invazivnoj metodi, što pacijenti istog dana idu kući, kao i visok procenat uspešnosti.

Kako je navela Cimbaljević, okrnjeni djelovi kamena se sakupljaju i izbacuju, a fleksibilni endoskop može doći i do skrivenih ili zabačenih kamenčića i

ne oštećuje okolno tkivo.

Cimbaljević je kazala da procedura laserskog razbijanja kamena u bubregu spada u red ureteroskopija, odnosno kamenu se pristupa kroz uretru.

Ona je objasnila da fleksibilna cijev na vrhu ima laser koji razbija kamen i korpicu koja pokupi usitnjene ostatke kamena.

„S obzirom na to da je riječ o minimalno invazivnoj metodi, ističe se činjenica da može da se koristi i više puta za razbijanje kamena“, rekla je Cimbaljević

Iz KBC Berane saopštili su da su prvu operaciju danas odradili Cimbaljević, urolog u toj zdravstvenoj ustanovi Dragan Labudović i Aleksandar Magdelinić iz Podgorice.

